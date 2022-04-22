Через кілька днів ЄС запровадить шостий пакет санкцій проти Росії з ембарго на нафту - ЗМІ

На початку наступного тижня Євросоюз готується запровадити шостий пакет санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє Politico.

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За даними джерел видання, новий пакет санкцій включатиме "певну заборону" на імпорт російської нафти. Санкції передбачають також відключення ще кількох російських банків від міжнародної системи SWIFT.

ЄС має намір запровадити шостий пакет санкцій проти Росії на початку наступного тижня, стверджують дипломати, яких видання не називає.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив 19 квітня, що Європейський Союз має намір запровадити ембарго на російську нафту. Це рішення зараз перебуває на етапі "розробки".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у нинішніх реаліях його країна готова відмовитися від російського газу, тому він особисто наполягатиме на введенні ембарго.

Але міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив 19 квітня, що його країна не підтримуватиме жодних санкцій щодо російських нафти та газу, незважаючи на те, що ЄС готує ембарго.