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Россия приостановила поставки газа в Польшу — СМИ
РФ приостановила поставки в Польшу энергоносителя по газопроводу "Ямал-Европа". Об этом сообщает польский портал Onet.
СМИ ссылается на источники в правительстве страны и в польской нефтегазовой компании PGNiG. При этом причины приостановки поставок Россия пока не сообщила. Правительство Польши создало кризисную группу.
В то же время МВД Польши ввело санкции против "Газпрома", который владеет 48% акций польской компании - совладельца газопровода "Ямал-Европа".
Во вторник, 25 апреля, представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена оплачивать газ в рублях, как того требует Россия.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Польша намерена предложить пакет мер в рамках ЕС, который бы стимулировал страны Евросоюза отказываться от российских энергоресурсов.
Европейский Союз также рассматривает возможность установления верхнего предела цены на нефть из РФ, чтобы ударить по доходам Кремля и избежать немедленного введения эмбарго на импорт российских энергоресурсов.