Начиная с 2014 года, страна-агрессор РФ тайно перечислила более 300 млн долларов партиям, должностным лицам и политикам более чем в 20 странах мира с целью влияния на внутриполитические процессы.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Белого Дома.

Как отмечает издание, задачей такого финансирования была поддержка конкретных политических партий для подрыва демократий во всех этих странах.

"Россия, вероятно, тайно переводила дополнительные средства в некоторых случаях, которые не удалось отследить", - отметил источник издания.

По словам чиновника, доклад был получен летом этого года по запросу официальных лиц администрации Джо Байдена. Уровень ее секретности был преднамеренно снижен, чтобы информацией можно было делиться с союзниками во всем мире и обнародовать.

Администрация Байдена надеется, что обнародование такой информации повысит осведомленность государств всего мира о теневом финансировании Россией политиков.

Как отмечают американские чиновники, скрытое политическое влияние России является "глобальным явлением, нуждающимся в скоординированных действиях", а партии, принимающие деньги от России, будут разоблачены.

Также сообщается, что глава Госдепа США Энтони Блинкен разослал этот отчет разведки посольствам по всему миру.

Такое вмешательство России было задокументировано, в частности, в Боснии и Герцеговине, Черногории и Албании.

Блинкен подробно описал методы российского вмешательства, включая щедрые подарки, выплаты наличными или в криптовалюте, движение средств через подставные компании и аналитические центры, а также использование счетов и ресурсов посольств РФ.

"Россия имеет двойную выгоду от скрытого политического финансирования: влияние на получающих деньги лиц и партии и увеличение вероятности того, что эти партии лучше проведут избирательные кампании. Скрытые отношения между этими партиями и их российскими благотворителями подрывают целостность демократических институтов и веру общественности в них", - отметил Блинкен.

Отметим, Венгрия и ее лидер Виктор Орбан всегда были лояльны РФ и открыто поддерживали ее политику.

Но сейчас Венгрия рискует потерять место в Евросоюзе, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора РФ и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.