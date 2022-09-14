РФ витратила понад $300 мільйонів на підкуп політиків за кордоном, - ЗМІ

Починаючи з 2014 року країна-агресор РФ таємно перерахувала понад 300 млн доларів партіям, посадовим особам і політикам більш ніж у 20 країнах світу з метою впливу на внутрішньополітичні процеси.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на високопосадовця Білого Дому.

Як зазначає видання, завданням такого фінансування було отримати підтримку конкретних політичних партій для підриву демократій у всіх цих країнах.

"Росія, ймовірно, таємно переказувала додаткові кошти у деяких випадках, які не вдалося відстежити", - зазначив співрозмовник видання.

За словами чиновника, доповідь була отримана влітку цього року за запитом офіційних осіб адміністрації Джо Байдена. Рівень її секретності було навмисно знижено, щоб інформацією можна було ділитися з союзниками у всьому світі та оприлюднити.

Адміністрація Байдена сподівається, що оприлюднення такої інформації підвищить обізнаність держав усього світу про тіньове фінансування Росією політиків.

Як зазначають американські чиновники, прихований політичний вплив Росії є "глобальним явищем, яке потребує скоординованих дій", а партії, які приймають гроші від Росії, будуть викриті.

Також повідомляється, що очільник Держдепу США Ентоні Блінкен розіслав ці висновки розвідки посольствам по всьому світові.

Таке втручання Росії було задокументовано, зокрема у Боснії та Герцеговині, Чорногорії й Албанії.

Блінкен детально описав методи російського втручання, включаючи щедрі подарунки, виплати готівкою чи у криптовалюті, рух коштів через підставні компанії та аналітичні центри, а також використання рахунків та ресурсів посольств РФ.

"Росія має подвійну вигоду від прихованого політичного фінансування: вплив на осіб та партії, які отримують гроші, та збільшення ймовірності того, що ці партії краще проведуть виборчі кампанії. Приховані відносини між цими партіями та їхніми російськими благодійниками підривають цілісність демократичних інститутів та віру громадськості в них", -зазначив Блінкен.

Зазначимо, Угорщина та її лідер Віктор Орбан завжди були лояльні до РФ та відкрито підтримували її політику.

Але зараз Угорщина ризикує втратити місце в Євросоюзі, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора РФ і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.