Украина разрабатывает боевые беспилотники класса "воздух-воздух"

Украина закупила около 1400 беспилотников, в основном для разведки, и планирует разработать боевые модели, способные атаковать взрывные беспилотники, используемые Россией во время своего вторжения в страну.

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Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров интервью Associated Press.

Он назвал войну России в Украине первой большой войной в эпоху Интернета, поэтому дроны и спутниковые интернет-системы, такие как Starlink Илона Маска, и новейшие информационные технологии играют важную роль.

По словам Федорова, Украина закупила около 1400 беспилотников Fly Eye, используемых для разведки. Следующим этапом после оснащения армии разведывательными беспилотниками станет разработка ударных БПЛА.

“И следующий этап, когда мы более или менее оснащены разведывательными беспилотниками, – это ударные беспилотники, – сказал Федоров. - Это как взрывающиеся дроны, так и беспилотники, летящие на расстояние от трех до десяти километров и поражающие цели".

Министр сообщил, что, Украина планирует увеличить "количество операций с ударными дронами".

"Мы говорим о беспилотниках, БПЛА, БПЛА, которые мы разрабатываем в Украине. Ну, во всяком случае, это будет следующий шаг в развитии технологий", - сказал он.

По словам Федорова, в Украине проводятся исследования и разработки беспилотников, которые могут бороться с другими беспилотниками и сбивать их. В последние недели Россия использовала беспилотники иранского производства Shahed для своих авиаударов по украинской территории, в дополнение к ракетным, крылатым ракетам и артиллерийским атакам.

"Я уже могу сказать, что ситуация с беспилотниками кардинально изменится в феврале или в марте. Это будет следующий шаг в развитии технологий", — отметил Федоров.

Он добавил, что его команда сейчас посвящает 70% в свое время военным технологиям и обеспечение армии беспилотниками входит в ее основные задачи.

"Нам нужно сделать больше, чем от нас ожидают, и прогресс не ждет", — сказал Федоров, высмеивая российское мастерство в сфере беспилотников. "Я вообще не верю в их технологический потенциал".

Напомним, ка писало издание Politico, Украина нанесла удары по двум российским авиабазам в сотне миль от своей границы, используя собственно модифицированные беспилотники советских времен Ту-141.