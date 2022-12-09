Україна використала модифіковані безпілотники для ударів по авіабазам в РФ, - ЗМІ

Україна завдала ударів по двох російських авіабазах за сотні миль від свого кордону, використовуючи власно модифіковані безпілотники радянських часів Ту-141.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Politico.

Безпілотники, використані в атаці, за словами двох людей, знайомих з операцією, були модифікованими літаками спостереження Ту-141, що залишилися з радянських часів.

Видання повідомляє, що їх почали використовувати після відмов західних союзників надати ракети великої дальності та безпілотники.

"Модифікації демонструють здатність української оборонної промисловості до інновацій, навіть якщо Росія змушена купувати дешеві іранські безпілотники для ведення повітряної війни. Атака з боку України також підкреслює ступінь, до якого Київ здатний націлити військові позиції в глибині Росії", - пише Politico.

Україна протягом кількох місяців просила ракети великої дальності та безпілотники від своїх західних союзників, але США та Європа поки що відмовлялися задовольнити ці запити через побоювання, що вони будуть використані для ударів усередині Росії.

Видання зауважує, що без додаткових ресурсів для нарощування своїх можливостей далекого радіусу дії Україні, можливо, доведеться продовжувати покладатися на модифіковані безпілотники — і Москва зараз, ймовірно, намагається їх відстежити.

"Ключовим фактором успіху була несподіванка. Росія просто не очікувала нічого подібного. Зараз вони будуть підготовлені", – сказав один із українських чиновників.

Цього тижня російський уряд визнав, що в результаті ударів загинуло троє російських військовослужбовців і було пошкоджено два літаки.

Politico зауважує, що Україна ще не взяла на себе відповідальність за удар. Але радник президента України Михайло Подоляк висміяв Москву в дописі у Twitter після нападів.

"Якщо щось буде запущено в повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літаючі об’єкти повернуться до точки вильоту", — написав він у Twitter.

Видання також нагадує, що державний виробник зброї "Укроборонпром" протягом кількох місяців заявляв, що працює над програмою створення безпілотників із радіусом дії понад 600 миль, але не розголошував подробиць проекту. У жовтні компанія опублікувала у Facebook повідомлення про те, що "наносить останні штрихи".

Нагадаємо, у Росії вранці 5 грудня на авіабазі в Саратовській області внаслідок падіння невстановленого безпілотника було пошкоджено два ракетоносці Ту-95. Також на аеродромі в російській Рязані вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей.

Також вранці 6 грудня стало відомо про атаку безпілотника на аеродром у російському місті Курськ. На території об'єкта загорівся нафтонакопичувач.