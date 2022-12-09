Украина использовала модифицированные беспилотники для ударов по авиабазам в РФ, - СМИ

Украина нанесла удары по двум российским авиабазам в сотнях миль от своей границы, используя собственно модифицированные беспилотники советских времен Ту-141.

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Об этом сообщает Politico.

Беспилотники, использованные в атаке, по словам двух людей, знакомых с операцией, были модифицированными самолетами наблюдения Ту-141, оставшимися с советских времен.

Издание сообщает, что их начали использовать после отказа западных союзников предоставить ракеты большой дальности и беспилотники.

"Модификации демонстрируют способность украинской оборонной промышленности к инновациям, даже если Россия вынуждена покупать дешевые иранские беспилотники для ведения воздушной войны. Атака со стороны Украины также подчеркивает степень, на которую Киев способен нацелить военные позиции в глубине России", - пишет Politico.

Украина несколько месяцев просила ракеты большой дальности и беспилотники от своих западных союзников, но США и Европа пока отказывались удовлетворить эти запросы из-за опасений, что они будут использованы для ударов внутри России.

Издание отмечает, что без дополнительных ресурсов для наращивания своих возможностей дальнего радиуса действия Украине, возможно, придется продолжать полагаться на модифицированные беспилотники, и Москва сейчас, вероятно, пытается их отследить.

"Ключевым фактором успеха была неожиданность. Россия просто не ожидала ничего подобного. Сейчас они будут подготовлены", – сказал один из украинских чиновников.

На этой неделе российское правительство признало, что в результате ударов погибли трое российских военнослужащих и были повреждены два самолета.

Politico отмечает, что Украина еще не взяла на себя ответственность за удар. Но советник президента Украины Михаил Подоляк высмеял Москву в сообщении в Twitter после нападений.

"Если что-то будет запущено в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся к точке вылета", - написал он в Twitter.

Издание также напоминает, что государственное предприятие "Укроборонпром" в течение нескольких месяцев заявляло, что работает над программой создания беспилотников с радиусом действия более 600 миль, но не разглашало подробности проекта. В октябре компания опубликовала в Facebook сообщение о том, что "наносит последние штрихи".

Напомним, в России утром 5 декабря на авиабазе в Саратовской области в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95. Также на аэродроме в российской Рязани взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека.

Также утром 6 декабря стало известно про атаку беспилотника на аэродром в русском городе Курск. На территории объекта загорелся нефтенакопитель.