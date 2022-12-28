Україна розробляє бойові безпілотники класу "повітря-повітря"

Україна закупила близько 1400 безпілотників, в основному для розвідки, і планує розробити бойові моделі, здатні атакувати вибухові безпілотники, які Росія використовувала під час свого вторгнення в країну.

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Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров інтерв’ю Associated Press.

Він назвав війну Росії в Україні першою великою війною в епоху Інтернету, тому дрони та супутникові інтернет-системи, такі як Starlink Ілона Маска, та новітні інформаційні технології відіграють у ній важливу роль.

За словами Федорова, Україна закупила близько 1400 безпілотників Fly Eye, які використовуються для розвідки. Наступним етапом після оснащення армії розвідувальними безпілотниками стане розробка ударних БПЛА.

“І наступний етап, коли ми більш-менш оснащені розвідувальними безпілотниками, - це ударні безпілотники, - сказав Федоров. - Це як дрони, що вибухають, так і безпілотники, які летять на відстань від трьох до десяти кілометрів і вражають цілі".

Міністр повідомив, що ситуація з дронами “кардинально зміниться у лютому-березні”.

Крім того, Україна планує збільшити “кількість операційз ударними дронами”.

"Ми говоримо про безпілотники, БПЛА, БПЛА, які ми розробляємо в Україні. Ну, у будь-якому разі, це буде наступний крок у розвитку технологій", — сказав він.

За словами Федорова, в Україні проводяться дослідження та розробки безпілотників, які можуть боротися з іншими безпілотниками та збивати їх. Останніми тижнями Росія використовувала безпілотники іранського виробництва Shahed для своїх авіаударів по українській території, на додаток до ракетних, крилатих ракет і артилерійських атак.

"Я вже можу сказати, що ситуація з безпілотниками кардинально зміниться в лютому чи березні. Це буде наступний крок у розвитку технологій", — зазначив Федоров.

Він додав, що його команда зараз присвячує 70% свого часу військовим технологіям, і забезпечення армії безпілотниками входить до її основних завдань.

"Нам потрібно зробити більше, ніж від нас очікують, і прогрес не чекає", — сказав Федоров, висміюючи російську майстерність у сфері безпілотників. "Я взагалі не вірю в їхній технологічний потенціал".

Нагадаємо, як писало видання Politico, Україна завдала ударів по двох російських авіабазах за сотні миль від свого кордону, використовуючи власно модифіковані безпілотники радянських часів Ту-141.