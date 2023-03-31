9 років допомоги: як зробити з волонтерства систему, що приносить користь армії

Аби волонтерство було ефективним, воно має відповідати конкретним запитам військових, а не уявленням волонтерів. Про це в інтерв’ю 24tv.ua розповіли військовослужбовець Олександр Карпюк та підприємець і волонтер Юрій Голик.

Олександр та Юрій займаються персоналізованою допомогою армії з 2015 року. За роки війни вони достеменно вивчили потреби військових, накопичили особисті контакти з різними бригадами та не лякаються бюрократичних перешкод. За словами Голика, держава не має змоги масово обробляти запити військових підрозділів. Тож їхня допомога кожній маленькій ділянці фронту в глобальній картині дає велику перевагу нашій армії.

Одним з наймасштабніших проєктів, який вдалося реалізувати волонтерам свого часу і, найголовніше, зробити його системним – камери переднього краю.

“Саме камери — це не новина на фронті. Були камери аеророзвідки, але вони стояли подалі й були більш старими, бачили гірше. А ми дали ідею встановлювати камери прямо на взводних опорних пунктах, туди виводити керування цими камерами, туди ж виводити пристрої, які збирають дані, живлення. Це допомагало рятувати життя і несення служби ставало простішим”, — розповідає Олександр Карпюк.

Наразі він виконує бойові задачі на Донецькому напрямку й на власні очі бачить першочергові потреби військових. Спільно з Юрієм Голиком за останній рік вони “закрили” ряд проєктів: від приладів нічного бачення і прицілів до снайперських ґвинтівок.

“Ми відштовхуємось від запитів військових. Виявилося, що брак нічників, неможливо працювати вночі. Ми закупили для них нічники і приціли на два розвід підрозділи і привезли інструкторів з ЄС, які навчили їх роботи з ними. Багато запитів на розвідувальні дрони. Це постійний процес, який увійшов у систему”, – каже підприємець.

Волонтери переконані, що допомога армії буде актуальна завжди. Оскільки саме вона є гарантією незалежності нашої країни, що має спільний кордон з росією та білоруссю. Тож в майбутньому обидва волонтери прагнуть закцентувати свою увагу на розробці нових БПЛА, які були б корисні для військових.

“Ми вже зараз розробляємо кілька експериментальних моделей БПЛА на основі тих характеристик, які потрібні на фронті. Думаю, що в результаті ми їх доведемо до тестових зразків, випробуємо та постараємось їх виробництво зробити серійним”, — підсумував Юрій Голик.