Експорт рослинних олій з України в жовтні зріс на 63%: які країни купують найбільше

У жовтні 2025 року експорт рослинних олій з України продемонстрував значне зростання. Загальний обсяг поставок досяг $619,5 млн, що на 65,4% більше у грошовому вимірі порівняно з вереснем. Фізичний обсяг експорту при цьому зріс на 63%.

Як пише Delo.ua, про це інформує Електронна зернова біржа України з посиланням на щомісячний агродайджест Мінекономіки.

Основним драйвером зростання стала соняшникова олія, експорт якої збільшився більш ніж у 2,2 раза як у грошовому, так і у фізичному вимірі. Позитивну динаміку також показала соєва олія, поставки якої зросли приблизно на 28%. Водночас, експорт ріпакової олії скоротився на 14–15%, хоча бавовняна та гірчична олії відзначилися стабільним, хоч і незначним зростанням.

Основні покупці

Традиційно ключовими покупцями українських рослинних олій залишаються країни Європейського Союзу (ЄС) та Азії. У жовтні майже 60% експорту припало на ЄС, а 35,2% — на країни Азії. Серед європейських партнерів найбільший попит спостерігався з боку Нідерландів, Іспанії та Польщі.

Попит з боку Індії на соняшникову олію, а також закупівлі з боку Іспанії, Нідерландів та Італії, забезпечили рекордну частку азійського напрямку в загальному обсязі експорту. Соєва олія постачалася переважно до Польщі та інших ринків ЄС. Країни Африки наразі залишаються другорядним ринком для української олії.

Раніше повідомлялося, що зниження прогнозів врожаю соняшника в Україні та стримування продажів фермерами призводять до подальшого зростання цін.Українські переробники активно користуються ситуацією, продаючи соняшникову олію за високими цінами на тлі ажіотажного попиту.