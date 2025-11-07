Экспорт растительных масел из Украины в октябре вырос на 63%: какие страны покупают больше всего

В октябре 2025 года экспорт растительных масел из Украины продемонстрировал значительный рост. Общий объем поставок достиг $619,5 млн, что на 65,4% больше в денежном исчислении по сравнению с сентябрем. Физический объем экспорта при этом вырос на 63%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Электронная зерновая биржа Украины со ссылкой на ежемесячный агродайджест Минэкономики.

Основным драйвером роста стало подсолнечное масло, экспорт которого увеличился более чем в 2,2 раза как в денежном, так и физическом измерении. Положительную динамику также показало соевое масло, поставки которого выросли примерно на 28%. В то же время, экспорт рапсового масла сократился на 14–15%, хотя хлопковое и горчичное масла отметились стабильным, хотя и незначительным ростом.

Основные покупатели

Традиционно ключевыми покупателями украинских растительных масел остаются страны Европейского союза (ЕС) и Азии. В октябре почти 60% экспорта пришлось на ЕС, а 35,2% - на страны Азии. Среди европейских партнеров самый большой спрос наблюдался со стороны Нидерландов, Испании и Польши.

Спрос со стороны Индии на подсолнечное масло, а также закупки со стороны Испании, Нидерландов и Италии обеспечили рекордную долю азиатского направления в общем объеме экспорта. Соевое масло поставлялось преимущественно в Польшу и другие рынки ЕС. Страны Африки остаются второстепенным рынком для украинского масла.

Ранее сообщалось, что по снижению прогнозов урожая подсолнечника в Украине и сдерживанию продаж фермерами приводят к дальнейшему росту цен. Украинские переработчики активно пользуются ситуацией, продавая подсолнечное масло по высоким ценам на фоне ажиотажного спроса.