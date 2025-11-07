В Украине рухнули цены на помидоры: сколько стоит килограмм

В Украине снижаются цены на помидоры, несмотря на заметное сокращение предложения этой продукции из местных тепличных комбинатов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Причины удорожания

По словам участников рынка, подорожание томатов, наблюдавшееся в течение нескольких последних недель, крайне негативно сказалось на темпах сбыта. Это привело к скоплению овощей на складах, качество которых продолжало стремительно ухудшаться.

"Главной причиной негативного ценового тренда в сегменте тепличных томатов, производители называют резкое снижение спроса на эту продукцию, а также качество предлагаемых овощей", - отмечают аналитики.

Кроме того, на этой неделе большинство тепличных комбинатов завершили уборку урожая текущего оборота, поэтому предлагают к продаже остаточные партии помидоров, качество которых оценивается ниже среднего.

Какие цены на помидоры

По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже томаты в пределах 70-80 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Аналитики подчеркивают, что украинские тепличные комбинаты отгружают томаты фактически по ценам прошлогоднего периода. Однако большинство производителей не исключают дальнейшего ценового снижения.

По словам продавцов, при сохранении текущих темпов сбыта они будут вынуждены и дальше уступать цене, чтобы не допустить накопления нереализованной продукции на складах.

На этой неделе также на украинском рынке впервые за несколько месяцев зафиксировано удешевление огурцов. Продавцы были вынуждены снизить отпускные цены на этот популярный овощ.

