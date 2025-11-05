В Украине снижаются цены на лук из-за падения спроса и погодных рисков

Украинские фермеры на этой неделе были вынуждены существенно снизить отпускные цены на репчатый лук.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Почему падает цена

По данным аналитиков проекта, негативная ценовая динамика вызвана сочетанием нескольких факторов, в частности, падением спроса и значительным увеличением предложения.

В то же время на рынке заметно выросло предложение овоща. Мелкие хозяйства начали активно распродавать имеющиеся объемы лука, хранимого в необорудованных хранилищах. Фермеры идут на ценовые уступки, чтобы реализовать продукцию до наступления холодов.

Пока украинские производители готовы отгружать репчатый лук по 5-10 грн/кг ($0,12-0,24/кг), что в среднем на 25% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики отмечают, что рост предложения в основном касается овощей среднего и низкого качества, от которых фермеры стремятся как можно быстрее освободить хранилища.

Однако спрос на такую продукцию остается низким. Ее в основном закупают сети и перекупщики для текущих продаж, поскольку для длительного хранения она практически непригодна.

Качественную продукцию придерживают до зимы

Стоит отметить, что текущие цены на репчатый лук в Украине в среднем на 41% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Участники рынка сообщают, что приобретение качественных овощей пока достаточно затруднено. Многие производители заложили высококачественную продукцию на специализированное хранение и планируют ее реализацию исключительно в зимний период, когда спрос и цены растут.

Напомним, по состоянию на конец октября заметно выросли цены на репчатый лук. Главная причина подорожания – погодные условия.

Крупнейшие производители лука в Украине

Среди ведущих производителей репчатого лука в Украине есть компании "Кищенцы" и Группа компаний ПАЭК.

Компания "Кищенцы", расположена в селе Добра Черкасской области, выращивает овощи на площади 400 гектаров, в частности морковь и лук. У предприятия также есть современные мощности для хранения продукции, что способствует эффективной продаже. Кроме овощеводства, компания занимается животноводством, содержа около 4 700 голов крупного рогатого скота.