В Украине дорожает лук: фермеры не успевают собрать урожай

В Украине за последнюю неделю заметно выросли цены на репчатый лук. Главная причина подорожания – погодные условия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Причины удорожания

Из-за дождей и холода аграрии вынуждены были остановить уборку урожая, что привело к уменьшению предложения лука на рынке, при этом его качество постепенно ухудшается.

Более того, лук в полях начал прорастать, что также отрицательно скажется на дальнейшем качестве продукции.

По мнению экспертов, основной причиной подорожания этой продукции является тот факт, что многие хозяйства вынуждены приостановить уборку урожая лука из-за неблагоприятных погодных условий, из-за чего существенно сократились объемы предложения данной продукции на рынке.

Также аналитики сообщают о том, что большую часть лука хорошего качества фермеры предпочитают закладывать на хранение, осуществляя продажу в настоящее время небольшими партиями.

Какие цены на лук

На сегодняшний день местные производители готовы вести реализацию лука по 7-13 грн/кг, что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой недели.

При этом, несмотря на положительный ценовой тренд в сегменте лука, цены на эту продукцию на сегодняшний день на рынке Украины все еще в среднем на 21% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Аналитики ожидают, что если дождливая погода продержится еще несколько недель, цены на лук продолжат расти.

Отметим, что на начало октября украинские фермеры предлагали репчатый лук по цене от 5 до 10 грн/кг ($0,12–0,24/кг) в зависимости от качества и объемов партий.

Крупнейшие производители лука в Украине

Среди ведущих производителей репчатого лука в Украине выделяются компании "Кищенцы" и Группа компаний ПАЭК.

Компания "Кищенцы", расположена в селе Добра Черкасской области, выращивает овощи на площади 400 гектаров, в частности морковь и лук. У предприятия также есть современные мощности для хранения продукции, что способствует эффективной продаже. Кроме овощеводства, компания занимается животноводством, содержа около 4 700 голов крупного рогатого скота.