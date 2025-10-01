Ріпчаста цибуля дешевшає: виробники відзначають слабкий попит

В Україні ціни на ріпчасту цибулю продовжують знижуватися вже другий тиждень поспіль. Виробники відзначають ослаблення попиту на цибулю, тоді як пропозиція на ринку продовжує зростати.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітиків EastFruit.

Які ціни на цибулю?

Наразі українські фермери пропонують ріпчасту цибулю за ціною від 5 до 10 грн/кг ($0,12–0,24/кг) залежно від якості та обсягів партій. Це в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Варто зауважити, що нинішні ціни на цибулю є найнижчими щонайменше за останні чотири сезони.

Експерти пояснюють таку тенденцію зростанням пропозиції продукції середньої та низької якості. Через затяжні дощі під час збору врожаю значна частина цибулі втратила якість і стала непридатною для тривалого зберігання. Щоб швидко реалізувати таку продукцію, більшість фермерів змушені знижувати відпускні ціни.

Водночас цибуля високої якості нині рідко надходить у продаж — виробники залишають її на зберігання в очікуванні більш вигідної кон’юнктури ринку.

На сьогодні ріпчаста цибуля в Україні коштує в середньому на 40% дешевше, ніж у цей же період минулого року.

Найбільші виробники цибулі в Україні

Серед провідних виробників ріпчастої цибулі в Україні вирізняються компанії "Кищенці" та Група компаній ПАЕК.

Компанія "Кищенці", розташована в селі Добра на Черкащині, вирощує овочі на площі 400 гектарів, зокрема моркву та цибулю. Підприємство також має сучасні потужності для зберігання продукції, що сприяє ефективному продажу. Крім овочівництва, компанія займається тваринництвом, утримуючи близько 4 700 голів великої рогатої худоби.