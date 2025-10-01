Репчатый лук дешевеет: производители отмечают слабый спрос

В Украине цены на репчатый лук продолжают снижаться уже вторую неделю. Производители отмечают ослабление спроса на лук, в то время как предложение на рынке продолжает расти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков EastFruit.

Какие цены на лук?

Пока украинские фермеры предлагают репчатый лук по цене от 5 до 10 грн/кг ($0,12–0,24/кг) в зависимости от качества и объемов партий. Это в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Стоит отметить, что нынешние цены на лук являются самыми низкими, по меньшей мере, за последние четыре сезона.

Эксперты объясняют такую тенденцию ростом предложения продукции среднего и низкого качества. Из-за затяжных дождей при сборе урожая значительная часть лука потеряла качество и стала непригодной для длительного хранения. Чтобы быстро реализовать такую продукцию большинство фермеров вынуждены снижать отпускные цены.

В то же время, лук высокого качества сейчас редко поступает в продажу — производители оставляют его на хранение в ожидании более выгодной конъюнктуры рынка.

На сегодняшний день репчатый лук в Украине стоит в среднем на 40% дешевле, чем в этот же период прошлого года.

Крупнейшие производители лука в Украине

Среди ведущих производителей репчатого лука в Украине выделяются компании "Кищенцы" и Группа компаний ПАЭК.

Компания "Кищенцы", расположена в селе Добра Черкасской области, выращивает овощи на площади 400 гектаров, в частности морковь и лук. У предприятия также есть современные мощности для хранения продукции, что способствует эффективной продаже. Кроме овощеводства, компания занимается животноводством, содержа около 4 700 голов крупного рогатого скота.