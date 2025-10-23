В Україні дорожчає цибуля: фермери не встигають зібрати врожай

В Україні за останній тиждень помітно зросли ціни на ріпчасту цибулю. Головна причина подорожчання — погодні умови.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Причини подорожчання

Через дощі та холод аграрії змушені були зупинити збирання врожаю, що призвело до зменшення пропозиції цибулі на ринку, при цьому її якість поступово погіршується.

Більше того, цибуля в полях почала проростати, що також негативно позначиться на подальшій якості продукції.

На думку експертів, основною причиною подорожчання цієї продукції, є той факт, що багато господарств змушені призупинити збирання врожаю цибулі через несприятливі погодні умови, через що суттєво скоротилися обсяги пропозиції даної продукції на ринку.

Також аналітики повідомляють про те, що більшу частину цибулі хорошої якості фермери вважають за краще закладати на зберігання, здійснюючи продаж на даний час невеликими партіями.

Які ціни на цибулю

На сьогоднішній день місцеві виробники готові вести реалізацію цибулі по 7-13 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

При цьому, незважаючи на позитивний ціновий тренд у сегменті цибулі, ціни на цю продукцію на сьогоднішній день на ринку України все ще в середньому на 21% нижчі, ніж в аналогічний торішній період.

Аналітики очікують, що якщо дощова погода триматиметься ще кілька тижнів, ціни на цибулю продовжать зростати.

Зауважимо, що станом на початок жовтня українські фермери пропонували ріпчасту цибулю за ціною від 5 до 10 грн/кг ($0,12–0,24/кг)залежно від якості та обсягів партій.

Найбільші виробники цибулі в Україні

Серед провідних виробників ріпчастої цибулі в Україні вирізняються компанії "Кищенці" та Група компаній ПАЕК.

Компанія "Кищенці", розташована в селі Добра на Черкащині, вирощує овочі на площі 400 гектарів, зокрема моркву та цибулю. Підприємство також має сучасні потужності для зберігання продукції, що сприяє ефективному продажу. Крім овочівництва, компанія займається тваринництвом, утримуючи близько 4 700 голів великої рогатої худоби.