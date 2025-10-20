В Україні стрімко подорожчали помідори: скільки коштує кілограм

В Україні зросли відпускні ціни на помідори через суттєве зниження пропозиції даної продукції на ринку на тлі досить високого попиту на тепличні овочі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Чому дорожчають помідори

Зазначається, що виробники помідорів почали підвищувати ціни на свою продукцію ще на минулому тижні. Підставою для цього стало істотне зниження пропозиції тепличних томатів на ринку через сезонний фактор. При цьому попит на ці овочі зберігається на досить високому рівні.

За словами аналітиків, у більшості тепличних комбінатів дозрівання томатів сильно сповільнилося через похолодання в Україні, а постачання цієї продукції з парникових теплиць припинилося взагалі.

Тому поставки нових партій помідорів наразі досить малооб'ємні та нестабільні. Компенсувати нестачу пропозиції місцевих тепличних овочів за рахунок імпортної продукції продавцям поки що не вдається.

Скільки коштує кілограм

На даний момент помідори вже надходить у продаж у діапазоні 70-80 грн/кг, що в середньому на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Аналітики зауважують, що наразі тепличні комбінати України вже ведуть реалізацію помідорів у середньому на 16% дорожче, ніж у другій половині жовтня 2024 року.

Нагадаємо, в Україні продовжують стрімко зростати ціни на тепличні огірки – подорожчання триває вже п’ятий тиждень поспіль. Наразі тепличні огірки коштують у середньому на 15% дорожче, ніж торік.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: