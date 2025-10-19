Запланована подія 2

В Україні зростають ціни на тепличні огірки – подорожчання перевищило 15%

В Україні зростають ціни на тепличні огірки / Freepik

В Україні продовжують стрімко зростати ціни на тепличні огірки – подорожчання триває вже п’ятий тиждень поспіль. Наразі тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 15% дорожче, ніж торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

За словами учасників ринку, основна причина — дефіцит продукції. Пропозиція українського тепличного огірка різко скоротилася, тоді як попит залишається стабільно високим. Це дозволяє виробникам і надалі підвищувати відпускні ціни.

Станом на кінець поточного тижня огірки реалізуються по 75–90 грн/кг (≈ $1,80–2,16/кг), що в середньому на 15% дорожче, ніж тижнем раніше.

Через скорочення внутрішньої пропозиції імпортери вже готуються розпочати масові закупівлі тепличних овочів у Туреччині. Зазвичай Україна починає імпорт огірків у другій половині жовтня, коли місцеве виробництво різко зменшується, а найбільші обсяги поставок з-за кордону припадають на грудень–лютий.

Аналітики не виключають, що в умовах дефіциту комбінати й надалі підвищуватимуть ціни, якщо попит залишатиметься стабільним.

Нагадаємо, похолодання, яке встановилося на більшій частині території України на початку жовтня, спричинило різке скорочення пропозиції огірків на внутрішньому ринку. Через дефіцит продукції ціни у сегменті зросли в середньому на 66% лише за тиждень.

Лідери на ринку огірків

Серед  основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

  • Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.
  • Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.
Автор:
Тетяна Гойденко