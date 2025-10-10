В Україні почали дорожчати тепличні помідори

В українських тепличних господарствах цього тижня почалося зростання цін на помідори. Виробники підняли відпускні ціни через зменшення пропозиції на ринку, тоді як попит залишається стабільно високим.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє проєкт EastFruit.

Які ціни на помідори?

За словами виробників, обсяги збору овочів у теплицях скоротилися через прохолодну погоду, що встановилася по всій території країни.

Наразі тепличні помідори продаються за ціною 50–60 грн/кг, що в середньому на 51% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Обмежене постачання продукції пояснюють тим, що більшість дрібних виробників майже завершили реалізацію та пропонують томати лише дрібним оптом, часто не дуже високої якості. Стаціонарні теплиці також дають невеликі обсяги, тож комбінації відпускають помідори невеликими партіями.

Попри недавнє подорожчання, ціни на тепличні помідори в Україні залишаються в середньому на 20% нижчими, ніж у аналогічний період минулого року. Виробники вже планують наступного тижня повторні спроби підвищити ціни, оскільки попит на томати залишається високим.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: