В Украине растут цены на тепличные огурцы – подорожание превысило 15%

В Украине продолжают стремительно расти цены на тепличные огурцы – подорожание продолжается уже пятую неделю. В настоящее время тепличные огурцы в Украине стоят в среднем на 15% дороже, чем в прошлом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit .

По словам участников рынка, основная причина – дефицит продукции. Предложение украинского тепличного огурца резко сократилось, в то время как спрос остается стабильно высоким. Это позволяет производителям и дальше повышать отпускные цены.

По состоянию на конец текущей недели огурцы реализуются по 75–90 грн/кг ($1,80–2,16/кг), что в среднем на 15% дороже, чем неделей ранее.

Из-за сокращения внутреннего предложения импортеры уже готовятся приступить к массовым закупкам тепличных овощей в Турции. Обычно Украина начинает импорт огурцов во второй половине октября, когда местное производство резко уменьшается, а наибольшие объемы поставок из-за границы приходятся на декабрь-февраль.

Аналитики не исключают, что в условиях дефицита комбинаты и дальше будут повышать цены, если спрос будет оставаться стабильным.

Напомним, похолодание, установившееся на большей части территории Украины в начале октября, повлекло за собой резкое сокращение предложения огурцов на внутреннем рынке. Из-за дефицита продукции цены в сегменте выросли в среднем на 66% только за неделю.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.