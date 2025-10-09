Запланована подія 2

На фоне похолодания в Украине резко подорожали огурцы

Похолодание, установившееся на большей части территории Украины, повлекло за собой резкое сокращение предложения огурцов на внутреннем рынке. Из-за дефицита продукции цены в сегменте выросли в среднем на 66% только за неделю.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков EastFruit.

Теперь тепличные хозяйства реализуют огурцы преимущественно мелким оптом — из-за значительного уменьшения сборов урожая, которые, по данным мониторинга, сократились почти в пять раз по сравнению с прошлой неделей.

Цены на продукцию колеблются в диапазоне 65–80 грн за килограмм ($1,57–1,93/кг).

Дополнительное давление на рынок создает высокий спрос со стороны местных оптовиков и торговых сетей, а также отсутствие импортных поставок, обычно сдерживающих цены.

Эксперты прогнозируют, что уже на следующей неделе на украинский рынок могут зайти первые партии импортных огурцов, которые потенциально стабилизируют цены или даже остановит их рост.

По оценкам аналитиков, текущая стоимость огурцов в Украине уже на 27% выше, чем в этот же период прошлого года.

Добавим, в начале октября тепличные огурцы торговались по 35–55 грн/ кг.   ($0,85–1,33/кг), что в среднем на 14% больше, чем в конце прошлой рабочей недели. В то же время цены на местные огурцы все еще на   23% ниже, чем в этот же период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Гойденко