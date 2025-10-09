На тлі похолодання в Україні різко подорожчали огірки

Похолодання, яке встановилося на більшій частині території України, спричинило різке скорочення пропозиції огірків на внутрішньому ринку. Через дефіцит продукції ціни у сегменті зросли в середньому на 66% лише за тиждень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків EastFruit.

Наразі тепличні господарства реалізують огірки переважно дрібним оптом — через значне зменшення зборів урожаю, які, за даними моніторингу, скоротилися майже у п’ять разів порівняно з минулим тижнем.

Ціни на продукцію коливаються у діапазоні 65–80 грн за кілограм (≈ $1,57–1,93/кг).

Додатковий тиск на ринок створює високий попит з боку місцевих оптовиків і торговельних мереж, а також відсутність імпортних поставок, які зазвичай стримують ціни.

Експерти прогнозують, що вже наступного тижня на український ринок можуть зайти перші партії імпортних огірків, що потенційно стабілізує ціни або навіть зупинить їх зростання.

За оцінками аналітиків, поточна вартість огірків в Україні вже на 27% вища, ніж у цей самий період минулого року.

Додамо, на початку жовтня тепличні огірки торгувалися по 35–55 грн/кг ($0,85–1,33/кг), що в середньому на 14% більше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Водночас ціни на місцеві огірки все ще на 23% нижчі, ніж у цей самий період минулого року.