Ціни на тепличні огірки в Україні зростають: що впливає на ринок

В Україні ціни на тепличні огірки продовжують зростати. Основними причинами називають скорочення пропозиції як у стаціонарних комбінатах, так і в плівкових теплицях, тоді як попит на огірки залишається високим.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє проєкт EastFruit.

Які ціни на огірки?

Сьогодні українські тепличні комбінати пропонують огірки по 35–55 грн/кг ($0,85–1,33/кг), що в середньому на 14% більше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Водночас ціни на місцеві огірки все ще на 23% нижчі, ніж у цей самий період минулого року.

Аналітики зазначають, що обмежена пропозиція та відсутність конкуренції з боку імпортної продукції підтримують нинішні ціни. Водночас подальше здорожчання українських огірків може спровокувати зростання імпортних поставок на ринок.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.