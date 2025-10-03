Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Наличный курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,77

48,62

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на тепличные огурцы в Украине растут: что влияет на рынок

огурцы
В Украине подорожали тепличные огурцы / Depositphotos

В Украине цены на тепличные огурцы продолжают расти. Основными причинами называют сокращение предложения как в стационарных комбинатах, так и в пленочных теплицах, в то время как спрос на огурцы остается высоким.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает проект EastFruit.

Какие цены на огурцы?

Сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы по 35–55 грн/кг ($0,85–1,33/кг), что в среднем на 14% больше, чем в конце прошлой рабочей недели. В то же время, цены на местные огурцы все еще на 23% ниже, чем в этот же период прошлого года.

Аналитики отмечают, что ограниченное предложение и отсутствие конкуренции импортируемой продукции поддерживают нынешние цены. В то же время, дальнейшее подорожание украинских огурцов может спровоцировать рост импортных поставок на рынок.

Фото 2 — Цены на тепличные огурцы в Украине растут: что влияет на рынок

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

  • Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.
  • Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.
Автор:
Ольга Опенько