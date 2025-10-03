Цены на тепличные огурцы в Украине растут: что влияет на рынок

В Украине цены на тепличные огурцы продолжают расти. Основными причинами называют сокращение предложения как в стационарных комбинатах, так и в пленочных теплицах, в то время как спрос на огурцы остается высоким.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает проект EastFruit.

Какие цены на огурцы?

Сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы по 35–55 грн/кг ($0,85–1,33/кг), что в среднем на 14% больше, чем в конце прошлой рабочей недели. В то же время, цены на местные огурцы все еще на 23% ниже, чем в этот же период прошлого года.

Аналитики отмечают, что ограниченное предложение и отсутствие конкуренции импортируемой продукции поддерживают нынешние цены. В то же время, дальнейшее подорожание украинских огурцов может спровоцировать рост импортных поставок на рынок.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.