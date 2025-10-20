В Украине стремительно подорожали помидоры: сколько стоит килограмм

В Украине выросли отпускные цены на помидоры из-за существенного понижения предложения данной продукции на рынке на фоне достаточно высокого спроса на тепличные овощи.

Как пишет Delo.ua, об этомсообщают аналитики проекта EastFruit.

Почему дорожают помидоры

Отмечается, что производители помидор начали повышать цены на свою продукцию еще на прошлой неделе. Основанием для этого стало существенное снижение предложения тепличных томатов на рынке из-за сезонного фактора. При этом спрос на эти овощи сохраняется на достаточно высоком уровне.

По словам аналитиков, в большинстве тепличных комбинатов созревание томатов сильно замедлилось из-за похолодания в Украине, а поставки этой продукции из парниковых теплиц прекратились вообще.

Поэтому поставки новых партий помидоров достаточно малообъемны и нестабильны. Компенсировать недостаток предложения местных тепличных овощей за счет импортной продукции продавцам пока не удается.

Сколько стоит килограмм

В настоящее время помидоры уже поступает в продажу в диапазоне 70-80 грн/кг, что в среднем на 37% дороже, чем в конце прошлой недели.

Аналитики отмечают, что тепличные комбинаты Украины уже ведут реализацию помидоров в среднем на 16% дороже, чем во второй половине октября 2024 года.

Напомним, в Украине продолжают стремительно расти цены на тепличные огурцы – удорожание продолжается уже пятую неделю подряд. В настоящее время тепличные огурцы стоят в среднем на 15% дороже, чем в прошлом.

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются: