В Україні знижуються ціни на цибулю через падіння попиту та погодні ризики

Українські фермери цього тижня були змушені суттєво знизити відпускні ціни на ріпчасту цибулю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Чому падає ціна

За даними аналітиків проєкту, негативна цінова динаміка спричинена поєднанням кількох факторів, зокрема падінням попиту та значним збільшенням пропозиції.

Водночас на ринку помітно зросло пропонування овоча. Дрібні господарства почали активно розпродавати наявні обсяги цибулі, яку зберігають у необладнаних сховищах. Фермери йдуть на цінові поступки, щоб реалізувати продукцію до настання холодів.

Наразі українські виробники готові відвантажувати ріпчасту цибулю по 5-10 грн/кг ($0,12-0,24/кг), що в середньому на 25% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики зазначають, що зростання пропозиції в основному стосується овочів середньої та низької якості, від яких фермери прагнуть якнайшвидше звільнити сховища.

Однак попит на таку продукцію залишається низьким. Її переважно закуповують мережі та перекупники для поточних продажів, оскільки для тривалого зберігання вона практично непридатна.

Якісну продукцію притримують до зими

Варто зазначити, що поточні ціни на ріпчасту цибулю в Україні в середньому на 41% нижчі, ніж були в аналогічний період минулого року.

Учасники ринку повідомляють, що придбання якісних овочів наразі досить ускладнене. Багато виробників заклали високоякісну продукцію на спеціалізоване зберігання і планують її реалізацію виключно у зимовий період, коли попит та ціни традиційно зростають.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня помітно зросли ціни на ріпчасту цибулю. Головна причина подорожчання — погодні умови.

Найбільші виробники цибулі в Україні

Серед провідних виробників ріпчастої цибулі в Україні вирізняються компанії "Кищенці" та Група компаній ПАЕК.

Компанія "Кищенці", розташована в селі Добра на Черкащині, вирощує овочі на площі 400 гектарів, зокрема моркву та цибулю. Підприємство також має сучасні потужності для зберігання продукції, що сприяє ефективному продажу. Крім овочівництва, компанія займається тваринництвом, утримуючи близько 4 700 голів великої рогатої худоби.