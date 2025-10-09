Ринок цибулі в Україні входить у сезон із рекордно низькими цінами третій рік поспіль

Оптові ціни на цибулю впали до 5–10 грн за кілограм, і тенденція до зниження може зберігатися найближчими тижнями, оскільки ринок переповнений продукцією середньої та низької якості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків EastFruit.

Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев наголосив, що цибуля традиційно посідає важливе місце серед овочевих культур в Україні й залишається базовим продуктом у споживчому кошику.

"І на ній хочуть, як завжди, заробити, особливо компанії-новачки. Коли бачать навесні високі ціни, намагаються заробити й садять більше", — пояснив експерт.

Проте, за словами Хорева, проблеми з технологіями вирощування та зберігання призводять до значних втрат урожаю.

Якщо раніше основні обсяги збиралися на півдні (Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька області) за сухої погоди в серпні, то тепер географія виробництва розширилася на всю країну. Через це збирання часто відбувається у вересні під час опадів, що сприяє розвитку хвороб і псуванню продукції у сховищах.

Перевиробництво тисне на ціни

За словами аналітиків, падіння цін зумовлене надлишком пропозиції. Багато фермерів протягом останніх трьох років робили ставку на цибулю, очікуючи стабільного зростання цін, однак зіткнулися з протилежною ситуацією.

"Один рік — ціни низькі, другий рік — низькі, на третій вони вже всі були впевнені, що будуть високі. Ні, ціни ніколи не будуть високими, якщо буде надвиробництво, тобто пропозиція перевищуватиме попит", — зазначив Хорев.

Цьогоріч високий урожай на півночі та заході країни, разом із несприятливою погодою, призвів до надлишку продукції середньої якості. Багато партій швидко псуються, тож фермери намагаються продати їх якомога швидше, що ще більше тисне на ціни.

Менший попит і втрати фермерів

Додатковим фактором є зменшення споживчого попиту через війну та міграцію населення. Пропозиція перевищує потреби ринку, тому ціни залишаються низькими, а прибутки виробників падають.

Експерти наголошують, що виграють лише споживачі, які можуть купувати овочі дешевше. Для фермерів і великих господарств цей сезон обертається збитками.

Коли ціни можуть зрости

На думку Хорева, підвищення цін можливе лише навесні — у березні–квітні, коли залишаться обмежені обсяги якісної цибулі, придатної для реалізації. Втім, усе залежить від того, чи зможуть фермери зберегти продукцію до цього часу.

У країнах Західної Європи, наприклад у Нідерландах, подібних проблем не виникає завдяки використанню сушильних камер і сучасних технологій зберігання. В Україні ж такі рішення застосовуються лише у поодиноких господарствах.

Український ринок цибулі знову демонструє класичні ризики надвиробництва: низькі ціни, збитки для фермерів і втрати врожаю через недосконалі технології.

Експерти радять виробникам інвестувати у сучасні системи сушіння та зберігання, а також раціональніше планувати площі посівів, аби уникнути повторення нинішньої ситуації.

Зауважимо, що станом на початок жовтня українські фермери пропонували ріпчасту цибулю за ціною від 5 до 10 грн/кг ($0,12–0,24/кг) залежно від якості та обсягів партій. Це в середньому на 20% дешевше, ніж в кінці вересня.