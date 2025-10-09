Рынок лука в Украине входит в сезон с рекордно низкими ценами третий год подряд

Оптовые цены на лук упали до 5–10 грн за килограмм, и тенденция к снижению может сохраняться в ближайшие недели, поскольку рынок переполнен продукцией среднего и низкого качества.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков EastFruit .

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев подчеркнул, что лук традиционно занимает важное место среди овощных культур в Украине и остается базовым продуктом в потребительской корзине.

"И на ней хотят, как всегда, заработать, особенно компании-новички. Когда видят весной высокие цены, пытаются заработать и сажают больше", - объяснил эксперт.

Однако, по словам Хорева, проблемы с технологиями выращивания и хранения приводят к значительным потерям урожая.

Если раньше основные объемы собирались на юге (Херсонская, Николаевская, Одесская, Запорожская области) в сухую погоду в августе, то теперь география производства расширилась на всю страну. Поэтому сбор часто происходит в сентябре во время осадков, что способствует развитию болезней и порче продукции в хранилищах.

Перепроизводство оказывает давление на цены

По словам аналитиков, падение цен обусловлено избытком предложения. Многие фермеры в последние три года делали ставку на лук, ожидая стабильного роста цен, однако столкнулись с противоположной ситуацией.

"Один год – цены низкие, второй год – низкие, на третий они уже все были уверены, что будут высокие. Нет, цены никогда не будут высокими, если будет перепроизводство, то есть предложение будет превышать спрос", – отметил Хорев.

В этом году высокий урожай на севере и западе страны вместе с неблагоприятной погодой привел к избытку продукции среднего качества. Многие партии быстро портятся, поэтому фермеры пытаются продать их как можно скорее, что еще больше давит на цены.

Меньший спрос и потери фермеров

Дополнительным фактором является уменьшение потребительского спроса из-за войны и миграции населения. Предложение превышает потребности рынка, поэтому цены остаются низкими, а доходы производителей падают.

Эксперты отмечают, что выиграют только потребители, которые могут покупать овощи дешевле. Для фермеров и крупных хозяйств этот сезон оборачивается убытками.

Когда цены могут возрасти

По мнению Хорева, повышение цен возможно только весной - в марте-апреле, когда останутся ограниченные объемы качественного лука, пригодного для реализации. Впрочем, все зависит от того, смогут ли фермеры сохранить продукцию до сих пор.

В странах Западной Европы, например, в Нидерландах, подобных проблем не возникает благодаря использованию сушильных камер и современных технологий хранения. В Украине такие решения применяются только в единичных хозяйствах.

Украинский рынок лука снова демонстрирует классические риски перепроизводства: низкие цены, убытки для фермеров и потери урожая из-за несовершенных технологий.

Эксперты советуют производителям инвестировать в современные системы сушки и хранения, а также более рационально планировать площади посевов во избежание повторения нынешней ситуации.

Отметим, что по состоянию на начало октября украинские фермеры предлагали репчатый лук по цене. 5 до 10 грн/кг ($0,12–0,24/кг) в зависимости от качества и объема партий. Это в среднем на 20% дешевле, чем в конце сентября.