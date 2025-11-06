Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

--0,01

EUR

48,34

+0,00

Наличный курс:

USD

42,08

42,00

EUR

48,75

48,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине впервые за несколько месяцев начали дешеветь огурцы: какая оптовая цена на рынке

огурцы
В Украине впервые за несколько месяцев дешевеют огурцы / Shutterstock

На этой неделе на украинском рынке впервые за несколько месяцев зафиксировано удешевление огурцов. Продавцы были вынуждены снизить отпускные цены на этот популярный овощ. Пока оптовые цены на огурцы в Украине колеблются в диапазоне 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию EastFruit.

В результате за неделю отпускные цены на эти овощи снизились в среднем на 17%. Это значительное падение по сравнению с предыдущим периодом, когда цены удерживались на уровне 100-120 грн/кг ($2,38-2,85/кг).

Фото 2 — В Украине впервые за несколько месяцев начали дешеветь огурцы: какая оптовая цена на рынке

Что повлияло на цены?

Резкое увеличение объемов предложения, особенно овощей среднего и низкого качества, усилило понижательную ценовую динамику. По словам операторов рынка, существенное и продолжительное повышение цен на тепличные огурцы в течение нескольких месяцев негативно отразилось на покупательном спросе, что привело к замедлению темпов сбыта существующих партий продукции.

Следует отметить, что сезон реализации местной продукции в Украине фактически уже завершился. Основное предложение на внутреннем рынке – это импортные тепличные овощи.

Большинство продавцов прогнозируют, что в ближайшее время цены на импортные огурцы продолжат снижаться из-за постепенного роста их предложения.

По данным аналитиков, на сегодняшний день тепличные огурцы в Украине поступают в продажу в среднем на 18% дешевле, чем в начале ноября прошлого года.

Напомним, по состоянию на 31 октября производители готовы отгружать тепличный огурец от 100 до 120 грн/кг в зависимости от качества и объемов овощных партий, что в среднем на 12% дороже, чем неделей ранее.

Автор:
Татьяна Ковальчук