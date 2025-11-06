- Категория
В Украине впервые за несколько месяцев начали дешеветь огурцы: какая оптовая цена на рынке
На этой неделе на украинском рынке впервые за несколько месяцев зафиксировано удешевление огурцов. Продавцы были вынуждены снизить отпускные цены на этот популярный овощ. Пока оптовые цены на огурцы в Украине колеблются в диапазоне 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг).
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию EastFruit.
В результате за неделю отпускные цены на эти овощи снизились в среднем на 17%. Это значительное падение по сравнению с предыдущим периодом, когда цены удерживались на уровне 100-120 грн/кг ($2,38-2,85/кг).
Что повлияло на цены?
Резкое увеличение объемов предложения, особенно овощей среднего и низкого качества, усилило понижательную ценовую динамику. По словам операторов рынка, существенное и продолжительное повышение цен на тепличные огурцы в течение нескольких месяцев негативно отразилось на покупательном спросе, что привело к замедлению темпов сбыта существующих партий продукции.
Следует отметить, что сезон реализации местной продукции в Украине фактически уже завершился. Основное предложение на внутреннем рынке – это импортные тепличные овощи.
Большинство продавцов прогнозируют, что в ближайшее время цены на импортные огурцы продолжат снижаться из-за постепенного роста их предложения.
По данным аналитиков, на сегодняшний день тепличные огурцы в Украине поступают в продажу в среднем на 18% дешевле, чем в начале ноября прошлого года.
Напомним, по состоянию на 31 октября производители готовы отгружать тепличный огурец от 100 до 120 грн/кг в зависимости от качества и объемов овощных партий, что в среднем на 12% дороже, чем неделей ранее.