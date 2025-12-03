Цены на лук в Украине рухнули на 22% за неделю: в чем причина

В Украине продолжается тенденция постепенного снижения цен на репчатый лук. Производители фиксируют заметное ослабление спроса, в то время как предложение на рынке остается чрезмерным.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

По состоянию на текущую неделю фермеры предлагают лук в диапазоне 3–8 грн/кг ($0,07–0,19/кг), что в среднем на 22% дешевле, чем было в конце прошлой рабочей недели.

Главной причиной такого понижения эксперты называют увеличение предложения продукции среднего и низкого качества.

Затяжные дожди, продолжавшиеся во время уборочных работ, существенно ухудшили качество урожая. Как следствие, значительная часть лука оказалась непригодной для продолжительного хранения.

Стремясь как можно быстрее реализовать такую продукцию, фермеры постоянно сообщают о снижении отпускных цен.

В то же время, лук высокого качества редко поступает в продажу. Производители предпочитают держать ее в хранилищах, ожидая улучшения ценовой конъюнктуры и роста спроса позже.

Пока лук репчатый в Украине уже реализуется в среднем на 68% дешевле, чем в начале декабря 2024 года, подтверждая общую тенденцию к удешевлению этого овоща.

Крупнейшие производители лука в Украине

Среди ведущих производителей репчатого лука в Украине есть компании "Кищенцы" и Группа компаний ПАЭК.

Компания "Кищенцы", расположена в селе Добра Черкасской области, выращивает овощи на площади 400 гектаров, в частности морковь и лук. У предприятия также есть современные мощности для хранения продукции, что способствует эффективной продаже. Кроме овощеводства, компания занимается животноводством, содержа около 4 700 голов крупного рогатого скота.

Группа компаний ПАЭК (Южная агроэкспортная компания), работающая в Николаевской области, является одним из крупнейших агропредприятий в Украине. В ее пользовании около 130 тысяч гектаров земли. Основная деятельность компании – выращивание зерновых и технических культур, однако лук также занимает важное место в структуре производства.

Напомним, по состоянию на конец октября заметно выросли цены на репчатый лук. Главная причина подорожания – погодные условия.