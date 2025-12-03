Ціни на цибулю в Україні обвалилися на 22% за тиждень: в чому причина

В Україні продовжується тенденція поступового зниження цін на цибулю ріпчасту. Виробники фіксують помітне ослаблення попиту, тоді як пропозиція на ринку залишається надмірною.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Станом на поточний тиждень, фермери пропонують цибулю у діапазоні 3–8 грн/кг ($0,07–0,19/кг), що в середньому на 22% дешевше, ніж було наприкінці минулого робочого тижня.

Головною причиною такого зниження експерти називають збільшення пропозиції продукції середньої та низької якості.

Затяжні дощі, які тривали під час збиральних робіт, істотно погіршили якість урожаю. Як наслідок, значна частина цибулі виявилася непридатною для тривалого зберігання.

Прагнучи якнайшвидше реалізувати таку продукцію, фермери постійно повідомляють про зниження відпускних цін.

Водночас цибуля високої якості рідко надходить у продаж. Виробники вважають за краще тримати її у сховищах, очікуючи поліпшення цінової кон'юнктури та зростання попиту пізніше.

Наразі цибуля ріпчаста в Україні вже реалізується в середньому на 68% дешевше, ніж на початку грудня 2024 року, підтверджуючи загальну тенденцію до здешевлення цього овоча.

Найбільші виробники цибулі в Україні

Серед провідних виробників ріпчастої цибулі в Україні є компанії "Кищенці" та Група компаній ПАЕК.

Компанія "Кищенці", розташована в селі Добра на Черкащині, вирощує овочі на площі 400 гектарів, зокрема моркву та цибулю. Підприємство також має сучасні потужності для зберігання продукції, що сприяє ефективному продажу. Крім овочівництва, компанія займається тваринництвом, утримуючи близько 4 700 голів великої рогатої худоби.

Група компаній ПАЕК (Південна агроекспортна компанія), що працює у Миколаївській області, є одним із найбільших агропідприємств в Україні. В її користуванні — близько 130 тисяч гектарів землі. Основна діяльність компанії — вирощування зернових і технічних культур, однак цибуля також займає важливе місце в структурі виробництва.

