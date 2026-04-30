В Украине впервые за два месяца выросли цены на лук: причины и прогноз

лук
Впервые за два месяца выросли цены на лук / Shutterstock

С начала февраля 2026 года в Украине зафиксировано первое повышение отпускных цен на репчатый лук. В целом же существенный рост цен на эту продукцию не фиксировался с середины мая 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Сегодня украинские хозяйства предлагают лук по цене 4–9 грн/кг ($0,09–0,2 за килограмм). Это в среднем на 40% превышает показатели конца прошедшей рабочей недели.

Основными факторами такой динамики стали:

  • сезонное истощение запасов в местных хранилищах;
  • рост спроса со стороны оптовых компаний;
  • ограниченное предложение продукции высокого качества;
  • завершение реализации объемов в большинстве фермерских хозяйств.

Участники рынка отмечают, что спрос остается высоким, несмотря на рост стоимости. Производители, которые еще имеют запасы качественного товара, планируют и дальше повышать цены. "Позитивные ценовые тенденции в этом сегменте сохранятся до массового поступления в продажу лука нового урожая..." - прогнозируют эксперты.

Стоит отметить, что текущие цены на репчатый лук в Украине все еще существенно ниже прошлогодних. Сейчас овощ стоит в среднем на 68% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Ситуация на рынке начнет меняться только после появления на прилавках первого лука нового урожая местных полей.

Напомним, в конце марта производители реализовывали лук в пределах 3–8 грн/кг. Несмотря на расчеты фермеров на рост стоимости овоща с началом весны, ценники продолжали снижаться из-за избытка предложения на рынке.

Автор:
Татьяна Ковальчук