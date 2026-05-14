У квітні банки-банкрути принесли державі майже 24 млн грн

У квітні 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активи банків, що ліквідуються, на 23,6 млн грн через систему Prozorro.Продажі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням ФГВФО.

Найбільший попит мав банківський портфель нерухомості, який забезпечив понад 70% усіх надходжень.

Протягом місяця у системі Prozorro.Продажі було оголошено 42 аукціони з реалізації активів ліквідованих банків. Успішними стали вісім торгів із продажу активів двох банків.

Із загальної суми продажів:

майже 16,9 млн грн забезпечила реалізація нерухомого майна;

3,6 млн грн — продаж пулу кредитів фізичних осіб;

2,9 млн грн — кредити юридичних осіб;

0,2 млн грн — дебіторська заборгованість;

0,09 млн грн — основні засоби.

Найбільші надходження забезпечили Комінвестбанк — 20 млн грн та МР Банк — 3,6 млн грн.

У Фонді гарантування повідомили, що станом на зараз уже отримано оплату за сім лотів на суму 20 млн грн. Кошти за ще один лот на 3,6 млн грн очікуються.

Отримані від продажу активів гроші спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, які перебувають у процедурі ліквідації.

Аукціони проводяться через електронну систему Prozorro.Продажі. Участь у торгах можуть брати всі охочі, окрім позичальників і поручителів за кредитами, виставленими на продаж, а також осіб, пов’язаних із державою-агресором.

Зауважимо, у січні-березні 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, становила 1,748 млрд грн.