Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Готівковий курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,40

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Фонд гарантування виплатив вкладникам банків-банкрутів майже 14 млн грн відшкодування

гривні
У І кварталі Фонд гарантування вкладів виплатив 13,8 млн грн відшкодування

Протягом січня — березня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) спрямував понад 13,8 млн грн на виплати відшкодування клієнтам банків, що виводяться з ринку. Найбільша активність виплат припала на березень, коли розпочалися компенсації за вкладами у визнаних неплатоспроможними АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший інвестиційний банк".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

За результатами березня 2026 року статистика виплат у розрізі одинадцяти фінансових установ найбільші суми отримали вкладники:

  • АТ "Мотор-Банк" — 5,83 млн грн; 
  • АТ "Перший інвестиційний банк" — 4,76 млн грн; 
  • АТ "МР Банк" — 231,02 тис. грн.

Середні обсяги виплат розподілилися між наступними установами:

  • АТ "Дельта Банк" — 70,07 тис. грн; 
  • АТ "Мегабанк" — 50,6 тис. грн; 
  • АТ "Банк Форвард" — 38,56 тис. грн; 
  • ПАТ "Радикал Банк" — 23,88 тис. грн.

Суми менше однієї тисячі гривень було виплачено клієнтам таких банків:

  • АТ "АКБ "Конкорд" — 0,79 тис. грн; 
  • АТ "Укрбудінвестбанк" — 0,25 тис. грн; 
  • ПАТ "Банк національний кредит" — 0,06 тис. грн; 
  • АТ "ВТБ Банк" — 0,02 тис. грн.

З 13 квітня 2022 року в Україні діє 100%-а гарантія за вкладами фізичних осіб і ФОП на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування. Загалом за період повномасштабної війни Фонд виплатив 9,4 млрд грн.

За весь час існування установи сума відшкодувань склала 105,1 млрд грн для понад 2 млн вкладників. Станом на 31 березня 2026 року власні кошти Фонду, з яких здійснюються виплати, становлять 55,1 млрд грн.

Нагадаємо, протягом перших трьох місяців 2026 року клієнти банків, що перебувають в управлінні ФГВФО, спрямували 55,2 млн грн на погашення боргів через механізми реструктуризації.

Автор:
Тетяна Ковальчук