Фонд гарантування виплатив вкладникам банків-банкрутів майже 14 млн грн відшкодування

Протягом січня — березня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) спрямував понад 13,8 млн грн на виплати відшкодування клієнтам банків, що виводяться з ринку. Найбільша активність виплат припала на березень, коли розпочалися компенсації за вкладами у визнаних неплатоспроможними АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший інвестиційний банк".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

За результатами березня 2026 року статистика виплат у розрізі одинадцяти фінансових установ найбільші суми отримали вкладники:

АТ "Мотор- Б анк" — 5,83 млн грн;

АТ "Перший інвестиційний банк" — 4,76 млн грн;

АТ "М Р Б анк" — 231,02 тис. грн.

Середні обсяги виплат розподілилися між наступними установами:

АТ "Дельта Б анк" — 70,07 тис. грн;

АТ "Мегабанк" — 50,6 тис. грн;

АТ "Банк Ф орвард" — 38,56 тис. грн;

ПАТ "Радикал Банк" — 23,88 тис. грн.

Суми менше однієї тисячі гривень було виплачено клієнтам таких банків:

АТ "А КБ "Конкорд" — 0,79 тис. грн;

АТ "Укрбудінвестбанк" — 0,25 тис. грн;

ПАТ "Банк національний кредит" — 0,06 тис. грн;

АТ "В ТБ Б анк" — 0,02 тис. грн.

З 13 квітня 2022 року в Україні діє 100%-а гарантія за вкладами фізичних осіб і ФОП на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування. Загалом за період повномасштабної війни Фонд виплатив 9,4 млрд грн.

За весь час існування установи сума відшкодувань склала 105,1 млрд грн для понад 2 млн вкладників. Станом на 31 березня 2026 року власні кошти Фонду, з яких здійснюються виплати, становлять 55,1 млрд грн.

Нагадаємо, протягом перших трьох місяців 2026 року клієнти банків, що перебувають в управлінні ФГВФО, спрямували 55,2 млн грн на погашення боргів через механізми реструктуризації.