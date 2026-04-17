Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков-банкротов почти 14 млн грн возмещения

В течение января — марта 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) направил более 13,8 млн грн на выплаты возмещения клиентам выводимых с рынка банков. Наибольшая активность выплат пришлась на март, когда начались компенсации по вкладам в признанных неплатежеспособными АО “Мотор-Банк” и АО “Первый инвестиционный банк”.

По результатам марта 2026 статистика выплат в разрезе одиннадцати финансовых учреждений наибольшие суммы получили вкладчики:

АО "Мотор- Банк " - 5,83 млн грн;

АО "Первый инвестиционный банк" - 4,76 млн грн;

АО "М Р Банк " — 231,02 тыс. грн.

Средние объемы выплат распределились между следующими учреждениями:

АО "Дельта Б анк" - 70,07 тыс. грн;

АО "Мегабанк" - 50,6 тыс. грн;

АО "Банк Ф орвард" - 38,56 тыс. грн;

ПАО "Радикал Банк" - 23,88 тыс. грн.

Суммы менее одной тысячи гривен были выплачены клиентам таких банков:

АО "А КБ "Конкорд" - 0,79 тыс. грн;

АО "Укрстройинвестбанк" - 0,25 тыс. грн;

ПАО "Банк национальный кредит" - 0,06 тыс. грн;

АО "В ТВ Банк — 0,02 тыс. грн.

С 13 апреля 2022 года в Украине действует 100% гарантия по вкладам физических лиц и ФЛП на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены. Всего за период полномасштабной войны Фонд выплатил 9,4 млрд. грн.

За все время существования учреждения сумма возмещений составила 105,1 млрд. грн. для более 2 млн. вкладчиков. По состоянию на 31 марта 2026 года собственные средства Фонда, по которым осуществляются выплаты, составляют 55,1 млрд грн.

Напомним, в течение первых трех месяцев 2026 года клиенты банков, находящихся в управлении ФГВФЛ, направили 55,2 млн грн на погашение долгов из-за механизмов реструктуризации.