Фонд гарантирования вкладов начал реструктуризацию кредитов в РВС Банке

гривны
Фонд начал реструктуризацию кредитов в РВС Банке / Shutterstock

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к реализации программ реструктуризации кредитов для заемщиков РВС Банка. Первые решения по согласованию условий уже приняты для юридических лиц, а в программу также приобщаются физические лица.

По данным Фонда, в феврале 2026 года заемщики находящихся в его управлении банков погасили 16,3 млн грн по программам реструктуризации. В целом с 2022 года поступления от должников в банки в ликвидации составили 1,47 млрд грн.

В Фонде отмечают, что запуск реструктуризации для РВС Банка является важным этапом работы с его активами. Первые согласования для бизнеса свидетельствуют о готовности заемщиков регулировать задолженность, обеспечивающую дополнительные поступления и повысить уровень удовлетворения требований кредиторов.

В настоящее время более 98% субъектов хозяйствования, обратившихся по реструктуризации, получили положительные решения, а более 93% из них уже выполняют условия погашения.

Для физических лиц на период военного положения действуют упрощенные условия: ставка составляет 0,001% годовых с символической комиссией при условии ежемесячного погашения определенных сумм. Эти условия продлены до 31 августа 2026 года.

Для бизнеса и ФЛП предусмотрен первый взнос от 5%, ежемесячное погашение и полное закрытие долга до завершения ликвидации банка. Процентная ставка зависит от срока реструктуризации и колеблется от 0,1 до 5% годовых.

В Фонде отмечают, что заемщикам следует своевременно воспользоваться программами, ведь в случае непогашения долга остатки по кредитам будут реализовываться в последнюю очередь в рамках ликвидационной процедуры.

Напомним, 5 января 2026 года Фонд гарантирования вкладов официально запустил процесс ликвидации РВС Банк. По плану процедура вывода финучреждения с рынка продлится три года - до 4 января 2029 включительно.

Автор:
Татьяна Гойденко