Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Фонд гарантування вкладів почав реструктуризацію кредитів у РВС Банку

гривні
Фонд почав реструктуризацію кредитів у РВС Банку / Shutterstock

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав реалізацію програм реструктуризації кредитів для позичальників РВС Банку. Перші рішення щодо погодження умов уже ухвалені для юридичних осіб, а до програми також долучаються фізичні особи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

За даними Фонду, у лютому 2026 року позичальники банків, що перебувають у його управлінні, погасили 16,3 млн грн за програмами реструктуризації. Загалом із 2022 року надходження від боржників до банків у ліквідації сягнули 1,47 млрд грн.

У Фонді зазначають, що запуск реструктуризації для РВС Банку є важливим етапом роботи з його активами. Перші погодження для бізнесу свідчать про готовність позичальників врегульовувати заборгованість, що має забезпечити додаткові надходження та підвищити рівень задоволення вимог кредиторів.

Наразі понад 98% суб’єктів господарювання, які звернулися щодо реструктуризації, отримали позитивні рішення, а понад 93% із них уже виконують умови погашення.

Для фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови: ставка становить 0,001% річних із символічною комісією, за умови щомісячного погашення визначених сум. Ці умови продовжені до 31 серпня 2026 року.

Для бізнесу та ФОП передбачено перший внесок від 5%, щомісячне погашення та повне закриття боргу до завершення ліквідації банку. Відсоткова ставка залежить від строку реструктуризації і коливається від 0,1% до 5% річних.

У Фонді наголошують, що позичальникам варто своєчасно скористатися програмами, адже у разі непогашення боргу залишки за кредитами реалізовуватимуться в останню чергу в межах ліквідаційної процедури.

Нагадаємо, 5 січня 2026 року Фонд гарантування вкладів офіційно запустив процес ліквідації РВС Банк. За планом процедура виведення фінустанови з ринку триватиме три роки — до 4 січня 2029 року включно.

Автор:
Тетяна Гойденко