В апреле банки-банкроты принесли государству почти 24 млн. грн.

В апреле 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал ликвидируемые активы банков на 23,6 млн грн через систему Prozorro.Продажи.

Наибольший спрос имел банковский портфель недвижимости, обеспечивший более 70% всех поступлений.

В течение месяца в системе Prozorro. Продажи было объявлено 42 аукциона по реализации активов ликвидированных банков. Успешными стали восемь торгов по продаже активов двух банков.

Из общей суммы продаж:

почти 16,9 млн. грн. обеспечила реализация недвижимого имущества;

3,6 млн грн - продажа пула кредитов физических лиц;

2,9 млн грн - кредиты юридических лиц;

0,2 млн грн – дебиторская задолженность;

0,09 млн грн – основные средства.

Наибольшие поступления обеспечили Коминвестбанк – 20 млн грн и МР Банк – 3,6 млн грн.

В Фонде гарантирования сообщили, что по состоянию на сегодняшний день уже получена оплата за семь лотов на сумму 20 млн грн. Средства за еще один лот на 3,6 млн грн ожидаются.

Вырученные от продажи активов деньги направляются на расчеты с кредиторами банков, находящихся в процедуре ликвидации.

Аукционы проводятся через электронную систему Prozorro.Продажи. Участие в торгах могут принимать все желающие, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, выставленным на продажу, а также лиц, связанных с государством-агрессором.

Заметим, в январе-марте 2026 сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 1,748 млрд грн.