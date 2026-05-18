Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,65

51,50

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фонд гарантирования вернул вкладчикам банков-банкротов 2,5 миллиона гривен за апрель

Гривны
Фонд гарантирования вернул вкладчикам банков-банкротов 2,5 миллиона гривен за апрель / Depositphotos

В апреле 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам находящихся в процессе ликвидации банков 2,5 млн грн гарантированного возмещения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Все выплаты фонд производит исключительно за счет собственных ресурсов. По состоянию на 30 апреля 2026 г. объем средств в распоряжении ФГВФЛ составлял 58,4 млрд грн.

Статистика выплат фонда:

  • За время полномасштабной войны: вкладчикам ликвидированных банков было возвращено 9,4 млрд. грн.
  • За все время работы ФГВФЛ: общая сумма гарантированных выплат превысила 105,1 млрд грн, а деньги получили более 2 млн украинцев.

Во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его упразднения в Украине действует норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам.

Напомним, Фонд гарантирования выплатил 1,75 млрд грн кредиторам банков в ликвидации за квартал. В январе-марте 2026 года сумма удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых фондом банков составила 1,748 млрд грн.

Также чтобы обеспечивать дальнейшие выплаты, фонд активно реализует закрывшиеся имущество финансовых учреждений. Фонд гарантирования продает активы четырех банков на 7,9 миллиарда гривен. Все лоты выставлены в системе Prozorro. Продажи, а полученные от аукционов средства направят на расчеты с кредиторами этих банков.

Автор:
Максим Кольц