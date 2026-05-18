Фонд гарантирования вернул вкладчикам банков-банкротов 2,5 миллиона гривен за апрель

В апреле 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам находящихся в процессе ликвидации банков 2,5 млн грн гарантированного возмещения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Все выплаты фонд производит исключительно за счет собственных ресурсов. По состоянию на 30 апреля 2026 г. объем средств в распоряжении ФГВФЛ составлял 58,4 млрд грн.

Статистика выплат фонда:

За время полномасштабной войны: вкладчикам ликвидированных банков было возвращено 9,4 млрд. грн.

За все время работы ФГВФЛ: общая сумма гарантированных выплат превысила 105,1 млрд грн, а деньги получили более 2 млн украинцев.

Во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его упразднения в Украине действует норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам.

Напомним, Фонд гарантирования выплатил 1,75 млрд грн кредиторам банков в ликвидации за квартал. В январе-марте 2026 года сумма удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых фондом банков составила 1,748 млрд грн.

Также чтобы обеспечивать дальнейшие выплаты, фонд активно реализует закрывшиеся имущество финансовых учреждений. Фонд гарантирования продает активы четырех банков на 7,9 миллиарда гривен. Все лоты выставлены в системе Prozorro. Продажи, а полученные от аукционов средства направят на расчеты с кредиторами этих банков.