Фонд гарантування отримав понад 130 млн грн за місяць: звідки надійшли кошти

У квітні 2026 року до банків, які перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 131,9 млн грн. Найбільшу частину коштів забезпечив продаж активів неплатоспроможних банків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Від реалізації активів банки отримали 97,9 млн грн. Ще 22,4 млн грн надійшло від погашення кредитів, 6,6 млн грн – від доходів за цінними паперами, 2,3 млн грн – від оренди майна та ще 2,7 млн грн – з інших джерел.

Найбільші надходження станом на 1 травня зафіксували у трьох банках: Промінвестбанк — 65,7 млн грн, Комінвестбанк — 33,1 млн грн та МР БАНК — 17 млн грн.

Загалом із початку 2026 року надходження до банків, що ліквідуються фондом, перевищили 1,3 млрд грн.

У Фонді нагадали, що кошти, отримані від управління та продажу активів неплатоспроможних банків, спрямовуються на погашення вимог кредиторів у порядку, визначеному законодавством.

Додамо, у квітні 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються ФГВФО, склала 125,5 млн грн. Основну частину цих коштів — понад 88,4 млн грн — отримали компанії та фірми, які є кредиторами 7-ї черги.

Автор:
Тетяна Гойденко