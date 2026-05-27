Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,21

44,12

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці погасили понад 1,5 млрд грн боргів під час війни

гривні
Українці погасили понад 1,5 млрд грн боргів під час війни / Depositphotos

Позичальники банків, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, від початку повномасштабної війни погасили понад 1,5 млрд грн заборгованості через механізми реструктуризації кредитів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

За даними Фонду, лише у квітні 2026 року до банків, що ліквідуються, за програмами реструктуризації надійшло 17,4 млн грн. Загальний обсяг погашень із початку 2022 року досяг 1,509 млрд грн.

У Фонді пояснюють, що позичальники дедалі частіше обирають реструктуризацію як спосіб врегулювання боргів без додаткових фінансових і юридичних ризиків. Такий механізм дає змогу узгодити нові умови погашення, уникнути затяжних судових процесів та зберегти активи.

За словами директорки департаменту ліквідації банків Фонду гарантування вкладів Тетяни Старцевої, практика показує, що домовленості між кредитором і позичальником дозволяють уникнути додаткових витрат та забезпечити стабільність фінансової діяльності.

У Фонді зазначають, що реструктуризація стає дедалі популярнішим інструментом як для бізнесу, так і для позичальників, які прагнуть відновити фінансову стабільність в умовах війни.

Додамо, у квітні 2026 року до банків, які перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 131,9 млн грн. Найбільшу частину коштів забезпечив продаж активів неплатоспроможних банків.

Автор:
Тетяна Гойденко