Українці погасили понад 1,5 млрд грн боргів під час війни

Позичальники банків, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, від початку повномасштабної війни погасили понад 1,5 млрд грн заборгованості через механізми реструктуризації кредитів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

За даними Фонду, лише у квітні 2026 року до банків, що ліквідуються, за програмами реструктуризації надійшло 17,4 млн грн. Загальний обсяг погашень із початку 2022 року досяг 1,509 млрд грн.

У Фонді пояснюють, що позичальники дедалі частіше обирають реструктуризацію як спосіб врегулювання боргів без додаткових фінансових і юридичних ризиків. Такий механізм дає змогу узгодити нові умови погашення, уникнути затяжних судових процесів та зберегти активи.

За словами директорки департаменту ліквідації банків Фонду гарантування вкладів Тетяни Старцевої, практика показує, що домовленості між кредитором і позичальником дозволяють уникнути додаткових витрат та забезпечити стабільність фінансової діяльності.

У Фонді зазначають, що реструктуризація стає дедалі популярнішим інструментом як для бізнесу, так і для позичальників, які прагнуть відновити фінансову стабільність в умовах війни.

Додамо, у квітні 2026 року до банків, які перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 131,9 млн грн. Найбільшу частину коштів забезпечив продаж активів неплатоспроможних банків.