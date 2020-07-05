Происшествия 1 час назад

К ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и 8 областей — Минздрав

Эти регионы не соответствуют одному или нескольким критериям

Карантин по коронавирусу в Украине. Фото: vesti.ua Карантин по коронавирусу в Украине. Фото: vesti.ua
Карантин по коронавирусу в Украине. Фото: vesti.ua

По состоянию на воскресенье, 5 июля, Киев и еще 8 областей Украины не готовы к ослаблению карантина по коронавирусу.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Так, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости — 114, 81%.

Всего на данный момент не готовы к ослаблению карантина:

- Волынская область;

- Донецкая область;

- Закарпатская область;

- Ивано-Франковская область;

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- Львовская область;

- Одесская область;

- Ровенская область;

- Черниговская область;

- Киев.

По данным Минздрава, эти регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.

Также известно, что по состоянию на 4 июля Киев и 7 областей были не готовы к ослаблению карантина.

Напомним, в Украине за прошлые сутки подтвердили 823 новых случая COVID-19.

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