К ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и 8 областей — Минздрав

По состоянию на воскресенье, 5 июля, Киев и еще 8 областей Украины не готовы к ослаблению карантина по коронавирусу.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости — 114, 81%.
Всего на данный момент не готовы к ослаблению карантина:
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Черниговская область;
- Киев.
По данным Минздрава, эти регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.
Также известно, что по состоянию на 4 июля Киев и 7 областей были не готовы к ослаблению карантина.
Напомним, в Украине за прошлые сутки подтвердили 823 новых случая COVID-19.