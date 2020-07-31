В Украине за сутки снова зафиксировано более тысячи новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 31 июля в Украине зарегистрировано 69 тысяч 884 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 693 летальные, 38 тысяч 752 пациента выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 1 090 новых случаев. Всего проведено 1 млн 029 тысяч 220 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 598 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2736 случаев;

Волынская область — 3783 случая;

Днепропетровская область — 1402 случая;

Донецкая область — 881 случай;

Житомирская область — 1850 случаев;

Закарпатская область — 5146 случаев;

Запорожская область — 790 случаев;

Ивано-Франковская область — 4557 случаев;

Кировоградская область — 703 случая;

город Киев — 8241 случай;

Киевская область — 3716 случаев;

Львовская область — 9526 случаев;

Луганская область — 126 случаев;

Николаевская область — 590 случаев;

Одесская область — 3214 случаев;

Полтавская область — 440 случаев;

Ровенская область — 6024 случая;

Сумская область — 485 случаев;

Тернопольская область — 2976 случаев;

Харьковская область — 3711 случаев;

Херсонская область — 227 случаев;

Хмельницкая область — 1138 случаев;

Черновицкая область — 5875 случаев;

Черкасская область — 924 случая;

Черниговская область — 823 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 31 июля 2020 в Центр поступило 1518 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 122 490 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 30 июля, в Украине было 68 тысяч 794 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1673 летальные, 38 тысяч 154 пациента выздоровели.