В Украине за сутки снова зафиксировано более тысячи новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 31 июля в Украине зарегистрировано 69 тысяч 884 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 693 летальные, 38 тысяч 752 пациента выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 1 090 новых случаев. Всего проведено 1 млн 029 тысяч 220 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 598 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 2736 случаев;
Волынская область — 3783 случая;
Днепропетровская область — 1402 случая;
Донецкая область — 881 случай;
Житомирская область — 1850 случаев;
Закарпатская область — 5146 случаев;
Запорожская область — 790 случаев;
Ивано-Франковская область — 4557 случаев;
Кировоградская область — 703 случая;
город Киев — 8241 случай;
Киевская область — 3716 случаев;
Львовская область — 9526 случаев;
Луганская область — 126 случаев;
Николаевская область — 590 случаев;
Одесская область — 3214 случаев;
Полтавская область — 440 случаев;
Ровенская область — 6024 случая;
Сумская область — 485 случаев;
Тернопольская область — 2976 случаев;
Харьковская область — 3711 случаев;
Херсонская область — 227 случаев;
Хмельницкая область — 1138 случаев;
Черновицкая область — 5875 случаев;
Черкасская область — 924 случая;
Черниговская область — 823 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 31 июля 2020 в Центр поступило 1518 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 122 490 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 30 июля, в Украине было 68 тысяч 794 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1673 летальные, 38 тысяч 154 пациента выздоровели.