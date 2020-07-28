Политика 1 час назад

Еще у одного народного депутата от "Слуги народа" диагностировали COVID-19

У Даниила Гетманцева тест на СОVID-19 выявил положительный результат

Даниил Гетманцев. Фото: Facebook Даниил Гетманцев. Фото: Facebook
Даниил Гетманцев. Фото: Facebook

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Простите, что новости не очень. Буду стараться исправиться", — написал депутат.

Гетманцев в парламенте возглавляет комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Читайте также:
Местные выборы-2020: как на них влияет коронавирус, фальстарты кандидатов и закон

Стоит отметить, что к настоящему времени в Верховной Рада коронавирусную инфекцию COVID-19 перенесли уже около полутора десятка народных депутатов.

Так, первым среди народных депутатов Украины на коронавирус заболел Сергей Шахов. Позже нардеп из группы "Доверие" Сергей Вельможный с сыном, у которых подозревали COVID-19, повторно сдали тест на коронавирус.

Также коронавирус был выявлен у еще одного народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александра Лукашева.

Кроме этого, COVID-19 обнаружили также у внефракционного народного депутата Украины Анны Скороход и нардепа от партии "Слуга народа" Руслана Горбенко.

Переболели коронавирусной инфекцией также Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Сергей Рудик (внефракционный), Олег Мейдич ("Батькивщина"). Валерий Божик и Юрий Аристов ("Слуга народа") и Максим Перебейнос ("Слуга народа").

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Болгария снова ужесточила правила въезда для украинцев
Болгария снова ужесточила правила въезда для украинцев
Законопроект о легализации игорного бизнеса направили на подпись президенту
Законопроект о легализации игорного бизнеса направили на подпись президенту
Нардепы хотят уволить главу Минздрава Степанова
Нардепы хотят уволить главу Минздрава Степанова
Загрузка...
Новое видео
Анатолій Криволап. Творчість — це феномен, який не керується навіть автором / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Кабмин хочет отказаться от Госрезерва

  3. Луческу остается в киевском "Динамо" — СМИ

  4. Каждый пятый потребитель газа не оплатил счета из-за коронавируса

  5. Для поднятия танкера Delfi АМПУ предлагает разрезать его на две части

Загрузка...