Еще у одного народного депутата от "Слуги народа" диагностировали COVID-19

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Простите, что новости не очень. Буду стараться исправиться", — написал депутат.

Гетманцев в парламенте возглавляет комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Стоит отметить, что к настоящему времени в Верховной Рада коронавирусную инфекцию COVID-19 перенесли уже около полутора десятка народных депутатов.

Так, первым среди народных депутатов Украины на коронавирус заболел Сергей Шахов. Позже нардеп из группы "Доверие" Сергей Вельможный с сыном, у которых подозревали COVID-19, повторно сдали тест на коронавирус.

Также коронавирус был выявлен у еще одного народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александра Лукашева.

Кроме этого, COVID-19 обнаружили также у внефракционного народного депутата Украины Анны Скороход и нардепа от партии "Слуга народа" Руслана Горбенко.

Переболели коронавирусной инфекцией также Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Сергей Рудик (внефракционный), Олег Мейдич ("Батькивщина"). Валерий Божик и Юрий Аристов ("Слуга народа") и Максим Перебейнос ("Слуга народа").