Политика 60 минут назад

"Не чувствую запахов" — нардеп Анна Скороход заболела коронавирусом

Подробности нардеп пообещала рассказать сегодня, 18 марта, после 15:00

"Не чувствую запахов" — нардеп Анна Скороход заболела коронавирусом "Не чувствую запахов" — нардеп Анна Скороход заболела коронавирусом
Анна Скороход. Фото: 5 канал

У внефракционного народного депутата Украины Анны Скороход обнаружили коронавирус.

Об этом она об этом сообщила в комментарии корреспонденту Delo.ua и пообещала рассказать подробности после 15:00.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня — не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу", — написала Скороход в своем Telegram-канале.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Она добавила, что о том, как пыталась сделать тест, напишет позднее.

Читайте также:
Начальник киевской полиции заразился коронавирусом

Ранее у народного депутата от партии "Слуга народа" Руслана Горбенко один из тестов на коронавирус показал положительный результат. 

Напомним, 14 ноября Анна Скороход заявила, что ее супруга Алексея Алякина задержали правоохранительные органы. По словам депутата, это произошло из-за ее политической позиции. В частности, из-за того, что накануне она проголосовала против открытия рынка земли.

Как сообщил позднее глава фракции Давид Арахамия, мужем Скороход займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике, а ее саму могут исключить из фракции.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

США вышли на первое место по уровню заражения COVID-19
США вышли на первое место по уровню заражения COVID-19
Игрок сборной Украины по баскетболу заболел коронавирусом
Игрок сборной Украины по баскетболу заболел коронавирусом
За время карантина в Украине появилось до 700 тысяч новых безработных — ТПП
За время карантина в Украине появилось до 700 тысяч новых безработных — ТПП
Загрузка...
Новое видео
Алексей Ильяш, Davinchi: Почему нужно не бояться быстро менять стратегию

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус. Такие же покупала Украина

  3. Google запустил украиноязычную платформу для дистанционного обучения

  4. "Не чувствую запахов" — нардеп Анна Скороход заболела коронавирусом

  5. Мукомолы предупреждают о подорожании хлеба в Украине

Загрузка...