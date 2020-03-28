"Не чувствую запахов" — нардеп Анна Скороход заболела коронавирусом

У внефракционного народного депутата Украины Анны Скороход обнаружили коронавирус.

Об этом она об этом сообщила в комментарии корреспонденту Delo.ua и пообещала рассказать подробности после 15:00.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня — не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу", — написала Скороход в своем Telegram-канале.

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Она добавила, что о том, как пыталась сделать тест, напишет позднее.

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Ранее у народного депутата от партии "Слуга народа" Руслана Горбенко один из тестов на коронавирус показал положительный результат.

Напомним, 14 ноября Анна Скороход заявила, что ее супруга Алексея Алякина задержали правоохранительные органы. По словам депутата, это произошло из-за ее политической позиции. В частности, из-за того, что накануне она проголосовала против открытия рынка земли.

Как сообщил позднее глава фракции Давид Арахамия, мужем Скороход займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике, а ее саму могут исключить из фракции.