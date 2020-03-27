Политика вчера, 14:38

Начальник киевской полиции заразился коронавирусом

Он продолжает исполнять свои обязанности дистанционно

Начальник киевской полиции заразился коронавирусом Начальник киевской полиции заразился коронавирусом
Андрей Крищенко. Фото: Wikimedia

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заразился коронавирусом. Это было подтверждено лабораторно.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины.

"Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационнного периода с больным. Все они проинформоированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка были продезинфицированы", — сообщает пресс-служба МВД.

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По данным заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, состояние здоровья Крищенко на данный момент удовлетворительное и он продолжает исполнять свои обязанности дистанционно.

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Замминистра также уточнил, что ни сам Крищенко, ни члены его семьи на протяжении последнего месяца за границей не пребывали.

Напомним, по данным замминистра здравоохранения Ляшко по состоянию на утро 27 марта в Украине насчитывается уже более двухсот человек, заболевших коронавирусом.

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