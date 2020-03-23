У народного депутата от "Слуги народа" подтвердили коронавирус

У народного депутата от партии "Слуга народа" Руслана Горбенко один из тестов на коронавирус показал положительный результат. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Я, действительно, в Александровской больнице, сдал 2 теста, один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет. В среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу я приехал в больницу, настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких. С нардепом Шаховым не общался (в больнице не пересекаемся), с нардепом от ОПЗЖ, о котором тоже пишут СМИ, тоже. За рубежом последние месяцы не был. Вообще был на самоизоляции. В комитетах также не был. На заседании во вторник был, но в маске", — рассказал депутат.

Напомним, первым среди народных депутатов Украины на коронавирус заболел Сергей Шахов.

Позже нардеп Сергей Вельможный с сыном, у которых есть подозрение на COVID-19, повторно сдали тест на коронавирус.

Также коронавирус был выявлен у еще одного народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александра Лукашева.