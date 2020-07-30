Новый антирекорд: в Украине за сутки зафиксировали 1197 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 четверга, 30 июля, в Украине было 68 тысяч 794 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1673 летальные, 38 тысяч 154 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 1197 новых случаев коронавируса — это новый антирекорд по количеству заболеваний в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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При этом 760 человек в стране за сутки выздоровели, а 23 пациента умерли.

Кроме того, количество ПЦР-тестов в стране превысило отметку в миллион — в среднем с начала пандемии проведено 1 млн 13 тысяч 793 исследования.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 2698 случаев;

Волынская область — 3735 случаев;

Днепропетровская область — 1394 случая;

Донецкая область — 865 случаев;

Житомирская область — 1807 случаев;

Закарпатская область — 5078 случаев;

Запорожская область — 779 случаев;

Ивано-Франковская область — 4446 случаев;

Кировоградская область — 702 случая;

город Киев — 8131 случай;

Киевская область — 3672 случая;

Львовская область — 9379 случаев;

Луганская область — 122 случая;

Николаевская область — 578 случаев;

Одесская область — 3150 случаев;

Полтавская область — 431 случай;

Ровенская область — 5942 случая;

Сумская область — 484 случая;

Тернопольская область — 2922 случая;

Харьковская область — 3626 случаев;

Херсонская область — 224 случая;

Хмельницкая область — 1109 случаев;

Черновицкая область — 5812 случаев;

Черкасская область — 919 случаев;

Черниговская область — 789 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 30 июля в Центр поступило 1541 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 120 тысяч 972 сообщения о подозрении на коронавирус.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будет работать карантин по коронавирусу в Украине с 1 августа 2020 года. В частности, страну разделят на 4 эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.