Новый антирекорд: в Украине за сутки подтвердили почти 2000 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 среды, 19 августа, в Украине было 96 тысяч 403 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2144 летальные, 49 тысяч 737 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано 1967 новых случаев коронавируса — это антирекорд по количеству новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
При этом всего за сутки выписаны из больниц 812 пациентов, а 28 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Указано, что всего было проведено 1 млн 335 тысяч тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 3323 случая;
Волынская область — 4878 случаев;
Днепропетровская область — 1816 случаев;
Донецкая область — 1122 случая;
Житомирская область — 2536 случаев;
Закарпатская область — 6552 случая;
Запорожская область — 1179 случаев;
Ивано-Франковская область — 7122 случая;
Кировоградская область — 748 случаев;
город Киев — 10945 случаев;
Киевская область — 4685 случаев;
Львовская область — 12 448 случаев;
Луганская область — 194 случая;
Николаевская область — 857 случаев;
Одесская область — 5281 случай;
Полтавская область — 582 случая;
Ровенская область — 7953 случая;
Сумская область — 1023 случая;
Тернопольская область — 4001 случай;
Харьковская область — 6607 случаев;
Херсонская область — 312 случаев;
Хмельницкая область — 1678 случаев;
Черновицкая область — 8108 случаев;
Черкасская область — 1175 случаев;
Черниговская область — 1278 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 19 августа в Центр поступило 2361 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 154 тысячи 246 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее сообщалось, что медлаборатории в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов проверят на антиконкурентные согласованные действия и злоупотребление монопольным положением.