Новый антирекорд: в Украине за сутки подтвердили почти 2000 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 среды, 19 августа, в Украине было 96 тысяч 403 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2144 летальные, 49 тысяч 737 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 1967 новых случаев коронавируса — это антирекорд по количеству новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

При этом всего за сутки выписаны из больниц 812 пациентов, а 28 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Указано, что всего было проведено 1 млн 335 тысяч тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 3323 случая;

Волынская область — 4878 случаев;

Днепропетровская область — 1816 случаев;

Донецкая область — 1122 случая;

Житомирская область — 2536 случаев;

Закарпатская область — 6552 случая;

Запорожская область — 1179 случаев;

Ивано-Франковская область — 7122 случая;

Кировоградская область — 748 случаев;

город Киев — 10945 случаев;

Киевская область — 4685 случаев;

Львовская область — 12 448 случаев;

Луганская область — 194 случая;

Николаевская область — 857 случаев;

Одесская область — 5281 случай;

Полтавская область — 582 случая;

Ровенская область — 7953 случая;

Сумская область — 1023 случая;

Тернопольская область — 4001 случай;

Харьковская область — 6607 случаев;

Херсонская область — 312 случаев;

Хмельницкая область — 1678 случаев;

Черновицкая область — 8108 случаев;

Черкасская область — 1175 случаев;

Черниговская область — 1278 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 19 августа в Центр поступило 2361 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 154 тысячи 246 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее сообщалось, что медлаборатории в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов проверят на антиконкурентные согласованные действия и злоупотребление монопольным положением.